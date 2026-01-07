Banderas del ELN estarían siendo utilizadas para extorsionar a habitantes en Andes, Antioquia

Zozobra generó en la comunidad de la zona rural de Andes, suroeste de Antioquia, la instalación de dos banderas alusivas a la guerrilla del ELN, las cuales fueron encontradas en el sector El Porvenir, en la vía hacia el corregimiento de Tapartó, y en la vereda Quebrada Arriba.

Ante la situación reportada por habitantes y transeúntes del sector, tropas del batallón de infantería N° 11 Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército la retiraron, tras cumplir con los protocolos de seguridad y antiexplosivos, por lo que se logró restablecer la situación.

A la par, el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en el departamento, confirmó que se descartó la presencia de este grupo en la zona y se investiga quiénes son los responsables que estarían usando estos emblemas con fines extorsivos.

"Estamos descartando una presencia del grupo armado en la zona. Posiblemente, se trataría de un hombre que hizo parte de esta estructura y que tal vez está llevando a cabo este tema propagandístico a través de las banderas para generar temas de extorsión en la zona", explicó Muñoz.



Andes se ha consolidado como uno de los principales epicentros de la violencia en el Suroeste antioqueño, pues allí se ha fortalecido la presencia de estructuras criminales como La Oficina del Valle de Aburrá y el Clan del Golfo, cuyo bloque Edwin Román Vázquez tiene como objetivo someter a las organizaciones armadas locales, según alertaron ONGS como el IPC.

Esta disputa se evidenció el 10 de marzo, cuando hombres armados realizaron una parada militar nocturna en el parque principal.

El impacto humanitario también es crítico. Andes reportó más de 62 homicidios en 2025, un incremento de entre 200 y 300 % frente al año anterior, además de ser el municipio con mayor desplazamiento forzado en la subregión: pasó de 36 personas desplazadas en 2024 a 195 en 2025, según la Unidad de Víctimas.