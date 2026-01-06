Mindefensa revela detalles del secuestro de cinco policías en Tibú: apunta al ELN como responsable

Un nuevo episodio de violencia estremeció este martes 6 de enero al departamento de Norte de Santander. Cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados en el sector de La Llana, zona rural del municipio de Tibú, en pleno Catatumbo, mientras se movilizaban en un bus de transporte público. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la principal hipótesis apunta a estructuras del ELN como responsables del hecho.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los uniformados se encontraban de permiso y viajaban de civil cuando fueron interceptados. El funcionario calificó el secuestro como un acto “inhumano” y reiteró que este tipo de acciones reflejan el accionar criminal del ELN, al que señaló de sostenerse en actividades como el narcotráfico, el secuestro y el reclutamiento de menores.

“El país debe repudiar este hecho. Estos policías son colombianos que decidieron servir y proteger a la población. No están solos y van a regresar”, afirmó Sánchez en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga.

El ministro descartó que se trate de una “pesca milagrosa” en los términos conocidos durante el conflicto con las antiguas Farc, aunque reconoció que la modalidad guarda similitudes, al tratarse de una interceptación ilegal en una vía. También precisó que, con este caso, ya serían 14 los miembros de la fuerza pública que permanecen secuestrados, incluidos policías y funcionarios del CTI, algunos de ellos en poder del ELN.



Sánchez explicó que, aunque existen controles militares y policiales en corredores estratégicos del Catatumbo, es imposible cubrir cada tramo del territorio, especialmente ante tácticas de grupos armados que se camuflan entre la población civil. No obstante, indicó que la Defensoría del Pueblo ya se desplazó a la zona y que se mantienen operativos de control en puntos críticos.

Uno de los aspectos que generó cuestionamientos fue la movilización de los policías en transporte público. El ministro reconoció que se violaron protocolos de seguridad en una zona de alto riesgo y confirmó que el director de la Policía ordenó una investigación interna. Añadió que se habían dispuesto medios aéreos para el traslado de uniformados en permiso y que esta situación ya fue informada al presidente de la República.

En cuanto al contexto regional, el titular de Defensa recordó que el Catatumbo sigue siendo escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las Farc —especialmente el frente 33— y otras estructuras criminales, lo que ha agravado la crisis humanitaria. Señaló que en esta zona se han destinado más de 11.000 hombres, con apoyo de drones, inteligencia tecnológica y movilidad blindada, para recuperar el control territorial y desmantelar economías ilícitas.

Publicidad

Finalmente, Sánchez aseguró que las autoridades trabajan con todas las capacidades de inteligencia para lograr el regreso seguro de los policías secuestrados y reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información. “La vida es lo que más nos importa. Este secuestro no puede ser tolerado por ningún colombiano”, concluyó.