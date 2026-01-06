En vivo
Cayó en Medellín alias 'Amaury', otro cabecilla del Clan del Golfo con pedido de extradición

Cayó en Medellín alias 'Amaury', otro cabecilla del Clan del Golfo con pedido de extradición

'Amaury' es señalado no solo de la logística de salida de drogas desde las costas colombianas, sino también de gestionar los contactos con redes ilegales transnacionales.

