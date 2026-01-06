Cayó en Medellín alias 'Amaury', otro cabecilla del Clan del Golfo con pedido de extradición

Capturado en Medellín Amaury Santacruz Rodríguez, alias ‘Amaury”, presunto narcotraficante invisible, al servicio del Clan del Golfo. Esta detención, representa una contundente baja estructural al narcotráfico Colombiano.

La Policía Nacional en un operativo realizado en la ciudad de Medellín, Antioquia, confirmó la captura de Amaury Santacruz Rodríguez, más conocido como ‘Amaury”. Un importante miembro del Clan del Golfo. La captura de Santacruz Rodriguez representa un duro golpe para esta organización.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, alias 'Amaury' actualmente registra orden de captura con fines de extradición por el delito de tráfico de drogas, emitida por la Corte de Texas en Estados Unidos.

#Video Cayó otro cabecilla en #Medellín, alias Amaury narcotraficante del Clan del Golfo. Este sujeto es señalado no solo de la logística de salida de drogas desde las costas colombianas, sino también de gestionar los contactos con redes ilegales transnacionales. #MañanasBlu pic.twitter.com/qfQ0lHJpuO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 6, 2026

Además, el capturado es requerido por el Gobierno de los Estados Unidos por ser responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia este país. ⁠A esta estructura criminal se le asocian incautaciones de 1,2 toneladas de esta misma sustancia en Panamá y 1,3 toneladas en Costa Rica.



El detenido era un objetivo prioritario para las autoridades internacionales debido a su capacidad de coordinar envíos masivos de droga sin llamar la atención de los radares judiciales.

Según las investigaciones, 'Amaury' no solo era el responsable de la logística de salida de drogas desde las costas colombianas, sino que también se encargaba de gestionar los contactos con redes transnacionales para asegurar que la droga llegara a territorio norteamericano.