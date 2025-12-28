En vivo
Capturan a tres integrantes del Clan del Golfo y un menor aprehendido en Puerto Berrío

Capturan a tres integrantes del Clan del Golfo y un menor aprehendido en Puerto Berrío

Hacían parte de Los Porteños, una estructura al servicio de este grupo. Este año han sido capturados más de 90 presuntos integrantes de este grupo, según destacó el Ejército.

