Capturan a tres integrantes del Clan del Golfo y un menor aprehendido en Puerto Berrío

En desarrollo de operaciones militares, soldados de la Décima Cuarta Brigada, junto con la Policía Nacional, realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, las cuales dejaron capturados a alias de 'Yupi' y 'Julián', los cuales tenían orden judicial y otro hombre en flagrancia. Además, en el procedimiento fue aprehendido un menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados pertenecen a una estructura delincuencial al servicio del Clan del Golfo y serían los responsables del tráfico de estupefacientes y de homicidios selectivos en diferentes sectores del municipio. Asimismo, registran anotaciones judiciales por delitos como extorsión, homicidio, amenazas, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas, entre otros.

Al respecto se refirió el teniente coronel Germán René Martínez Campos, comandante del Batallón de Ingenieros Ferroviarios N.°56.

"Realizaron tres capturas por orden judicial y la aprehensión de un menor de edad en el barrio Los Naranjos y la Vereda Grecia, en el municipio de Puerto Berrío. Estas capturas se realizan afectando directamente la estructura pacificadora del Samaná del Clan del Golfo, directamente, el componente criminal focalizado, 'Los Porteños', que delinquen dentro de nuestra jurisdicción", indicó.



Durante las diligencias las autoridades logró la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta Remington, un arma artesanal, 35 cartuchos, cinco proveedores, sustancias estupefacientes, tres teléfonos celulares y un radio de comunicaciones.

Por lo pronto, estas personas deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros.