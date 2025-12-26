Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo con armas y droga en Zaragoza, Antioquia

Autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia. Los hombres fueron encontrados con armas de fuego y serían los señalados de diferentes delitos en el Bajo Cauca antioqueño

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, fueron capturados dos presuntos integrantes del Clan del Golfo a quienes se les incautó armas de fuego, municiones, estupefacientes y otros elementos utilizados para actividades ilícitas en municipios como El Bagre o Zaragoza.

Los delincuentes fueron identificados como alias 'El Chamo' y alias 'Coco', quienes según las autoridades competentes harían parte de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y fueron capturados tras varias semanas de investigación en la vereda Puerto Jobo del municipio de Zaragoza.

De acuerdo con las investigaciones, alias 'El Chamo' llevaría aproximadamente dos años en esta organización ilegal, donde se desempeñaba como sicario, realizaba inteligencia delictiva y reportaba movimientos de la Fuerza Pública. Por su parte, alias 'Coco' sería el encargado de la distribución de microtráfico en distintos sectores del Bajo Cauca antioqueño.



Durante el operativo fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, proveedores y municiones, dos teléfonos celulares, más de 1.000 cigarrillos de marihuana avaluados en cerca de 9 millones de pesos, además de dinero en efectivo.

Los dos hombre y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.