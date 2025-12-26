En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo con armas y droga en Zaragoza, Antioquia

Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo con armas y droga en Zaragoza, Antioquia

Los delincuentes fueron identificados como alias 'El Chamo' y alias 'Coco', quienes según las autoridades competentes harían parte de la Subestructura Uldar Cardona Rueda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad