Abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en combates con el Ejército en Andes, Antioquia

Abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en combates con el Ejército en Andes, Antioquia

Un tercer integrante del grupo armado resultó gravemente herido y fue trasladado a la ciudad de Medellín para recibir atención médica.

