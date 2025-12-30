Abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en combates con el Ejército en Andes, Antioquia

La presencia de grupos armados sigue generando zozobra en el municipio de Andes, donde el aumento de homicidios ha generado el refuerzo en materia de seguridad por parte de las autoridades.

En el marco de estas acciones, el Ejército Nacional abatió a dos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, en el corregimiento La Chaparrala.

José Lesmes, director Operativo de la Secretaría de Seguridad del departamento, indicó que la situación se registró en medio de un enfrentamiento, luego de que las tropas recibieran información sobre la presencia de los ilegales en la zona.

"Era una información que tenía el Ejército de la presencia constante de estos integrantes de esa comisión de esa subestructura. Desarrollaron una operación ofensiva hacia el sector, efectivamente llegaron y, al notar ya el accionar del Ejército, se enfrentaron y obviamente las tropas pusieron en práctica todo lo aprendido en sus entrenamientos", relató el funcionario.



Como consecuencia del combate, un tercer integrante del grupo armado resultó gravemente herido y está a la espera de ser remitido a la ciudad de Medellín para recibir atención médica.

De igual manera, se espera el traslado a la capital antioqueña de los cuerpos de los abatidos para su plena identificación. Las autoridades reiteraron que mantendrán acciones ofensivas contra grupos ilegales en esta localidad del Suroeste en vista del alarmante incremento de los homicidios durante 2025 que cerrará el reporte con 65 casos, 45 hechos más que los registrados durante todo el 2024.