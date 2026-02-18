En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / “Desde las cárceles ordenan asesinatos”: Policía de Santander

“Desde las cárceles ordenan asesinatos”: Policía de Santander

La Policía y el Inpec implementaron plan para trasladar de cárceles a quienes están ordenando homicidios en Santander.

Publicidad

Publicidad

Publicidad