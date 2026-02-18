Estudiante le quitó la vida a su profesora mientras estaba en clase: esto se sabe

Lo que parecía una jornada académica normal terminó en tragedia cuando una profesora universitaria fue atacada mortalmente por uno de sus propios estudiantes en plena clase.

El hecho ocurrió frente a decenas de alumnos que, sorprendidos por la violencia del momento, intentaron intervenir para detener la agresión que dejó gravemente herida a la docente.

La víctima fue identificada como Juliana Mattos Lima Santiago, de 41 años, quien se desempeñaba como profesora de Derecho Penal. El ataque se registró en el Centro Universitário Aparício Carvalho, una institución de educación superior ubicada en la ciudad de Porto Velho, Brasil.

Según las primeras informaciones, todo ocurrió el viernes 6 de febrero, cuando uno de los estudiantes se levantó repentinamente de su asiento y atacó a la docente con un arma blanca en medio de la clase.



🚨BRASIL🇧🇷‼️ | Una profesora de derecho murió tras ser atacada por un estudiante dentro de un aula del Centro Universitario Aparício Carvalho (Fimca), una universidad privada de Porto Velho. La víctima fue identificada como Juliana Santiago. pic.twitter.com/1gyuJOlIg5 — XAlertNow (@xalertnow) February 7, 2026

El presunto agresor fue identificado como João Júnior, de 24 años. De acuerdo con testigos, varios compañeros reaccionaron rápidamente y lograron someterlo, evitando que continuara con el ataque. Sin embargo, la profesora ya había sufrido heridas de extrema gravedad.

Tras el hecho, unidades de la Polícia Militar llegaron al lugar y procedieron con la captura del joven, quien fue trasladado a una dependencia policial para iniciar el proceso judicial correspondiente. Mientras tanto, la docente fue llevada de urgencia al Hospital João Paulo II, donde recibió atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la profesora falleció debido a la gravedad de las lesiones. Su muerte causó profunda consternación entre estudiantes, docentes y autoridades, no solo por la violencia del hecho, sino también por el impacto en la comunidad académica.

La investigación quedó en manos de la Polícia Civil de Rondônia, que adelanta las diligencias para esclarecer el crimen. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque. No obstante, algunos reportes preliminares señalan que podrían haber existido diferencias previas entre el estudiante y la docente, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Tras lo sucedido, la institución universitaria decretó tres días de luto institucional y suspendió todas las actividades académicas. En un comunicado, expresó su rechazo frente a la violencia y manifestó su solidaridad con la familia, amigos y colegas de la profesora.

Además de su rol como docente, Juliana Mattos también cumplía funciones como secretaria administrativa en la Policía Civil de Rondônia, lo que evidenciaba su estrecho vínculo con el ámbito jurídico y su compromiso profesional.