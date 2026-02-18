En vivo
Habla mamá de estudiante de U. El Bosque hallado sin vida en Gachancipá: "Lo tenía en la mira"

En un primer pronunciamiento, el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, señaló que las hipótesis preliminares apuntaban a un posible suicidio.

Mamá de menor de 16 años, estudiante de U El Bosque, dice que alguien acabó con la vida de su hijo
Mamá de menor de 16 años, estudiante de U El Bosque, dice que alguien acabó con la vida de su hijo
Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

