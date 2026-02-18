Habla mamá de estudiante de U. El Bosque hallado sin vida en Gachancipá: "Lo tenía en la mira"

La muerte de Cristian Esneider Martín, estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, tiene en conmoción a la comunidad y a las autoridades de Cundinamarca. El joven, quien cursaba primer semestre de Ciencias Matemáticas tras obtener una beca por el mejor puntaje Icfes de su colegio, fue hallado sin vida en zona rural de la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá, luego de haber sido reportado como desaparecido el pasado lunes 16 de febrero cuando se dirigía a clases.

De acuerdo con el relato de sus familiares en Blu Radio y Noticias Caracol, el rastro del menor se perdió en la mañana de ese día. Ante la falta de comunicación, iniciaron su búsqueda y, mediante el rastreo de su teléfono, lograron ubicar el dispositivo en un sector montañoso de difícil acceso.

Fue allí donde finalmente encontraron el cuerpo del estudiante, en circunstancias que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades. En un primer pronunciamiento, el alcalde de Gachancipá, Alfonso López, señaló que las hipótesis preliminares apuntaban a un posible suicidio.

Cristian Martín, estudiante de El Bosque hallado muerto Foto: captura de video NC

“Me manifestaron que incluso podía pensarse que había sido algo diferente, pero no, que solamente tenía muestras de haber sido él mismo el que había ocasionado el hecho. Parece que fue un suicidio”, afirmó el mandatario.



Sin embargo, la familia del joven desmintió esa versión y aseguró que existen elementos que indicarían la intervención de terceros. Augusto Martín, padre de la víctima, manifestó que su hijo no conocía la zona donde fue encontrado y cuestionó cómo pudo haber llegado hasta ese lugar.

“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces, esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, expresó Augusto Martín.

Sin embargo, hace unas horas la madre del menor reveló en entrevista con 'Bajo Sospecha' de Pulzo que sospecha de personas que le tenían envidia a su hijo.

"Como mamá, lo que yo siento es que a mi hijo le tenían envidia, había algún envidioso que me lo tenía en la mira. Tengo que ir a investigar, a conocer zonas por donde él pasaba, tengo que conocer a sus amigos de la universidad", indicó la mamá de Cristian.

Frente a la gravedad del caso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a unidades de la Sijín priorizar la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.