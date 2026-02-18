En vivo
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Cae extorsionista mientras celebraba su cumpleaños en Antioquia; tenía azotada zona del graffitour

Cae extorsionista mientras celebraba su cumpleaños en Antioquia; tenía azotada zona del graffitour

Alias ‘Sebas’ se había fugado hace un año en medio de una asonada. Este hombre podía tener rentas ilícitas que superaban los 1.800 millones de pesos producto de las extorsiones.

