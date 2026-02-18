Cae extorsionista mientras celebraba su cumpleaños en Antioquia; tenía azotada zona del graffitour

Capturaron en una finca de Sopetrán, Antioquia, a alias 'Sebas', el temido extorsionista que tenía azotados a los comerciantes del graffitour y que se había fugado hace un año en medio de una asonada. Este hombre podía tener rentas ilícitas que superaban los 1.800 millones de pesos producto de las extorsiones

Las autoridades en Medellín confirmaron la captura de alias 'Sebas', un delincuente que ya había sido puesto a disposición de la Policía hace un año por delitos como la extorsión, pero que, en medio de una asonada protagonizada por los vecinos del sector de San Javier fue dejado en libertad, aprovechando el momento para huir.

En su momento se ofreció hasta 30 millones de recompensa por su recaptura, ya que alias 'Sebas' es señalado de cobrar extorsiones a los comerciantes del famoso graffitour de la Comuna 13 de Medellín. Además, también lo vinculaban con varios homicidios selectivos en esta zona de la capital de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió que, luego de meses de investigación, se permitió la ubicación del delincuente en una finca del Occidente antioqueño, lugar en donde fueron capturadas otras dos personas con antecedentes judiciales.



“Esta persona, gracias a la información de inteligencia, donde celebraban un cumpleaños y ahí fue capturado este tipo. Andaban de pachanga, como dicen por ahí, pero les llegó, les cayó la ley”, aseguró.

Hay que recordar que, según las autoridades, alias 'Sebas' era requerido por delitos como secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y concierto para delinquir con fines de extorsión, ya que le cobraban a los comerciantes del sector de las escaleras eléctricas de la Comuna 13 extorsiones que iban desde los 50.000 pesos hasta el millón de pesos y que generaba rentas de hasta 1.800 millones de pesos al mes.

Sobre el señalado delincuente indicar que es la quinta captura, las anteriores en 2025 cuando logró huir y otras tres capturas en los años 2011, 2013, 2016 por los delitos de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes y porte ilegal de armas.