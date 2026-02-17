Capturaron a hombre por el crimen de su hijo cuando visitaba su tumba al sur de Medellín

Un giro inesperado e insólito ha dado el caso de un bebé de nueve meses de nacido que a mediados de diciembre falleció en el barrio Juan XXIII de la Comuna 13 en Medellín, aparentemente tras sufrir un golpe al caerse de la cama.

Sin embargo, a la investigación de lo ocurrido estaba vinculado su padre, un hombre de 24 años de edad, pues en el momento el niño estaba a su cuidado y según las valoraciones médicas registraba lesiones que denotaban algún grado de violencia contra su humanidad.

Tras varias semanas de investigación y recopilación de información en campo, con testigos e incluso el mismo vinculado al caso, en las últimas horas fue capturado por parte de la policía tras dictámenes de Medicina Legal que indican que efectivamente la víctima sufrió un impacto en su cabeza tras ser lanzado con fuerza contra el piso.

Sin embargo, uno de las circunstancias que ha generado mayor conmoción es que el procedimiento policial, según pudo conocer extraoficialmente Blu Radio, se produjo en las últimas horas en el cementerio Jardines Montesacro, al sur de Medellín, justo cuando el padre visitaba la tumba del niño para conmemorar lo que hubiera sido su primer año de vida.



Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles sobre la captura de este hombre tan pronto finalicen las diligencias judiciales que lidera la Fiscalía General.

"Lo que necesitamos es que se haga justicia. Esta persona ha sido capturada. Pero es muy importante también otros casos que vamos a mostrar frente que tienen que ver con seguridad y buenos golpes, que hemos dado a todos estos criminales", confirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

En el caso, tras las primeras revisiones en la Unidad Intermedia de San Javier, el bebé fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe por la complejidad de sus lesiones, pero a pesar de los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.