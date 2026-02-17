En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a hombre por el crimen de su hijo cuando visitaba su tumba al sur de Medellín

Capturaron a hombre por el crimen de su hijo cuando visitaba su tumba al sur de Medellín

Dictámenes periciales dieron cuenta que a finales del año anterior el hombre lanzó al niño con fuerza contra el piso en diciembre pasado.

