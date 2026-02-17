Alcaldía de Bogotá explica por qué no intervino en retención de funcionarios en el CAN

Después de la retención de casi 1.500 funcionarios en el CAN, el Distrito aclaró por qué no pudo intervenir para recuperar el orden público en esta zona. Como lo había anticipado el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, no se solicitó una intervención por parte del Gobierno nacional, a quien estaban dirigidas las propuestas y quien es propietario de los edificios afectados.

Ante esto, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, concluyó que “por la postura del Gobierno de mantener el diálogo, se cerró la posibilidad de intervenir”.

“En los edificios públicos donde ayer ocurrieron esos hechos no era nuestra responsabilidad. Y la postura del Gobierno nacional de mantener una actitud de diálogo o un canal abierto nos cerró la posibilidad de restituir el orden. Cuando el Gobierno nacional abre esos espacios, la única manera de actuar con los mecanismos de restitución del orden es por pedido expreso y público de las autoridades responsables de esas instituciones, de esos edificios”, concluyó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Blu Radio.

Por otro lado, desde el Distrito rechazaron lo sucedido en las afueras de los edificios del DANE, MinEnergía, Invías y MinEducación, y enviaron un mensaje al Gobierno para que sea garante de la seguridad de las personas que no están inmersas en las manifestaciones.



Para las manifestaciones convocadas para el próximo jueves 19 de febrero, el Distrito ya tiene listo el esquema de cuidado y protección para la ciudad, que incluye el despliegue de gestores de convivencia con el fin de evitar alteraciones del orden público.