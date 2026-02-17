En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcaldía de Bogotá explica por qué no intervino en retención de funcionarios en el CAN

Alcaldía de Bogotá explica por qué no intervino en retención de funcionarios en el CAN

El Distrito aseguró que nunca hubo una petición de intervención por parte del Gobierno: "Nos cerró la posibilidad".

Publicidad

Publicidad

Publicidad