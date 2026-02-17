En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Rama judicial pide respeto a su autonomía tras decisión sobre el salario mínimo

Rama judicial pide respeto a su autonomía tras decisión sobre el salario mínimo

El pronunciamiento se produce después de que el lunes Antonio Sanguino afirmara que el Gobierno mantendrá el incremento del 23,7 % del salario mínimo en el decreto transitorio que debe presentar tras la decisión del Consejo de Estado.

salario mínimo en Latinoamérica
salario mínimo en Latinoamérica
Foto: Blu Radio - Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad