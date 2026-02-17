En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fiscalía acusa a exgobernador Hugo Aguilar por millonario contrato de juguetes en Santander

Fiscalía acusa a exgobernador Hugo Aguilar por millonario contrato de juguetes en Santander

El ente investigador señala que el convenio por $650 millones se adjudicó sin licitación, solo se entregaron 36.000 de 130.000 juguetes para niños vulnerables y se habrían perdido más de $400 millones de recursos públicos.

