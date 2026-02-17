RTVC enfrenta críticas por SAVI: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 17 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 17 de febrero de 2026:
- Diego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), habló del caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba un medicamento para la hemofilia.
- JJ Rendón, estratega político, analizó el futuro de Venezuela.
- María Paula Fonseca, subgerente de televisión de RTVC, dio detalles de la polémica con el contrato de SAVI, con el que contrataron el fotógrafo Mauricio Vélez y el maquillador Fadi Floréz.
- Jesús Cuasapud, representante legal AICO, comentó porqué le dieron el aval a Rubén Marino Borge.
Escuche el programa completo aquí: