Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Hombre desmembró a su jefe por 'mala paga': intentó desaparecer los restos en bolsas

Hombre desmembró a su jefe por 'mala paga': intentó desaparecer los restos en bolsas

El asesino utilizó las herramientas del taller de carpintería donde trabajaba para descuartizar a la víctima.

