Elecciones garantizadas en Córdoba: 17 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

La Registraduría descartó suspender, aplazar o cancelar las elecciones legislativas y las consultas en el departamento de Córdoba.

y las consultas en el departamento de Córdoba. La Contraloría adelanta una reunión clave para evaluar la atención a los damnificados en el departamento de Córdoba.

a los damnificados en el departamento de Córdoba. La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, hizo un llamado a todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, a respetar la independencia de las decisiones judiciales.

hizo un llamado a todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, a respetar la independencia de las decisiones judiciales. Capturan en Cúcuta a un presunto capo de la mafia brasileña, señalado de liderar una red de tráfico de cocaína y heroína.

señalado de liderar una red de tráfico de cocaína y heroína. El joven Cristian Martín, de 16 años y estudiante universitario, fue hallado muerto en Gachancipá, Cundinamarca.

