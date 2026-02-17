Este sería el momento exacto de presunto caso de racismo contra Vinicius en la Champions

Las cámaras de la transmisión oficial del partido entre el Real Madrid y el Benfica, por los playoffs de la Champions League, mostraría el momento exacto en el que se habría presentado un presunto acto de racismo contra Vinicius Júnior. Las imágenes corresponden al segundo tiempo del compromiso disputado en el estadio Da Luz, luego del gol del brasileño al minuto 50.

Tras anotar, Vinicius celebró bailando junto al banderín del tiro de esquina, un gesto que fue interpretado por algunos sectores de la hinchada local como provocador. El árbitro decidió amonestarlo con tarjeta amarilla por su conducta. Sin embargo, lo más delicado ocurrió instantes después, cuando el jugador merengue se dirigía hacia su campo para la reanudación del juego.

En la transmisión oficial se observa cómo, al pasar frente al argentino Gianluca Prestianni, Vinicius reacciona de inmediato y corre hacia el árbitro central. En las imágenes se aprecia que el brasileño repite la palabra “mono”, mientras señala al juez lo que habría escuchado. Acto seguido, el árbitro cruzó los brazos sobre el pecho, el gesto aprobado por la Fifa como protocolo de denuncia ante actos de racismo.

Vinicius Jr con el Real Madrid en Champions Foto: AFP

La repetición también muestra a Prestianni con la camiseta cubriéndole la boca en el momento en que Vinicius pasa frente a él. La situación desató un cruce entre varios jugadores de ambos equipos, generó silbidos desde la tribuna y llevó incluso al delantero brasileño a sentarse por algunos minutos en el banquillo de suplentes. Pese a la denuncia, el árbitro no mostró tarjeta al futbolista argentino.



VIDEO: denuncia racismo Vinicius

¿QUÉ PASÓ? Atención a la secuencia entre Prestianni y Vinícius. El brasileño reclamó un insulto racista por parte del argentino.



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/Tjgx2zznHd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 17, 2026

Tras varios minutos de tensión, el partido se reanudó. Ahora se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Uefa, así como de Real Madrid y Benfica, para esclarecer lo ocurrido y determinar si habrá alguna investigación o sanción adicional.

En lo deportivo, el conjunto español se llevó la victoria 0-1 y todo se definirá en el Santiago Bernabeú.