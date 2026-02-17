Bogotá mejora percepción de seguridad en 2025: 'significativo pero insuficiente', afirma Galán

La más reciente Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) 2025, elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá, reveló una disminución en los niveles de hurto y una mejora en la percepción de seguridad en la capital del país. Los resultados fueron socializados este martes por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó avances en 14 de las 20 localidades evaluadas, especialmente en el sur y occidente de la ciudad.

De acuerdo con la encuesta —considerada la medición técnica más amplia del país en materia de seguridad urbana—, el porcentaje de personas que consideran que la inseguridad aumentó pasó de 69,4 % en 2024 a 66 % en 2025. Asimismo, la proporción de ciudadanos que fueron víctimas de al menos un delito se redujo de 15,3 % a 14,9 %.

Uno de los datos más relevantes está relacionado con la percepción en los barrios. El porcentaje de personas que consideran que su sector es seguro pasó del 31 % al 43 %, lo que representa un incremento cercano al 35 % en el número de ciudadanos que expresan sentirse tranquilos en su entorno. Para la administración distrital, este resultado responde a estrategias como las Zonas Seguras y el trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal y los frentes locales de seguridad.

Inseguridad en Bogotá Foto: SecSeguridad

En el sistema de TransMilenio también se evidenció una mejora. El porcentaje de usuarios que considera que el servicio no es seguro disminuyó de 70,6 % en 2024 a 62,7 % en 2025.

La encuesta igualmente mostró una reducción en la extorsión, que pasó de 7,3 % en 2024 a 4,6 % en 2025, tras dos años consecutivos de incrementos. Para el alcalde, estos indicadores deben complementarse con el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, una herramienta clave para conocer la dimensión real del delito.

No obstante, el mandatario advirtió que persisten desafíos estructurales. Señaló que 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia recuperan la libertad, al igual que 95 de cada 100 detenidos por otros delitos, lo que —según afirmó— obliga a abrir una discusión nacional sobre la eficacia del sistema penal y la necesidad de garantizar sanciones efectivas.

“Evidentemente, tenemos todavía un número alto de ciudadanos que manifiestan percepción de inseguridad. Yo creo que esa es la mayor importancia de esta reforma constitucional, es decir, eso es significativo, pero sigue siendo insuficiente también. En la mayoría de los delitos sigue habiendo muchos casos. Si yo les menciono que pasamos, tal vez, de 130.000 o 129.000 a 123.000, pues es una baja de 7.000 o menos, pero sigue habiendo 123.000. Y eso seguramente explica esa percepción, que, aunque bajó, sigue siendo alta”.

Aunque reconoció que los avances son graduales, Galán reiteró que el objetivo es consolidar la tendencia positiva y profundizar las acciones territoriales para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.