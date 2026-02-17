Gol decisivo de Dávinson Sánchez para el 5-2 del Galatasaray sobre Juventus en Champions

Dávinson Sánchez se convirtió en protagonista en la ida de los playoffs de la Champions League al marcar un gol decisivo en la contundente victoria del Galatasaray frente a la Juventus. El defensor colombiano anotó tras asistencia de Gabriel Sara en un partido que terminó 5-2 a favor del equipo turco.

El marcador se abrió a favor del equipo turco en el minuto 15 con un gol de Gabriel Sara. La ventaja duró poco, porque en el 16 Teun Koopmeiners igualó el compromiso. El neerlandés volvió a aparecer en el 32 para marcar el 2-1 a favor de la Juventus. Sin embargo, el Galatasaray reaccionó y Noa Lang, en el 49, puso el 2-2.

Fue entonces cuando el ezdefensor de Atlético Nacional apareció para desviar ligeramente con su pecho/hombro el balón y así anotar el tercero de la noche para el equipo turco tras una asistencia de Gabriel Sara.

¿HOMBRO O PECHO? ¿CON QUÉ FUE EL GOL DE DAVINSON SÁNCHEZ?



Los goles no pararon ahí. En el 74, Noa Lang amplió la diferencia y firmó el 4-2. Mientras Sacha Boey firmó la manita del Galatasaray en el minuto 86.



Juan Cabal, expulsado

Por el lado de la Juventus hubo presencia del defensa colombiano Juan Cabal, pero no pudo terminar el partido. En el minuto 59 fue sancionado con tarjeta amarilla y, apenas ocho minutos después, recibió una segunda amonestación, lo que significó su expulsión.



El partido de vuelta de esta llave de los play offs de la Champions se jugará el próximo 25 de febrero, con la Juventus como local.