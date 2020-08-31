Blu Radio Galatasaray
Yaser Asprilla debuta con el Galatasaray en medio de la acción de la Champions League
Asprilla compartirá equipo con el también colombiano Davinson Sánchez, sumando así presencia cafetera en el plantel del Galatasaray.
Jhon Durán marca el agónico empate del Fenerbahçe contra el Galatasaray
El colombiano no fue titular en el partido, pero respondió en la cancha en los minutos de adición de uno de los clásicos de Turquía.
Insólito video de Mourinho cuando le cogió la nariz a técnico del Galatasaray
El video pronto se hizo viral y varios usuarios en redes sociales se preguntaron por qué Mourinho tuvo esa reacción.
Insólito: todo un equipo abandonó partido por penalti que "no existió": hay video
La polémica se dio cuando el árbitro central pitó una falta, concedió el penalti y el equipo Adana alegó que era una simulación del jugador. Después, todos se fueron.
Esto recibirá Atlético Nacional por el fichaje de Carlos Cuesta en Turquía
Cuesta compartirá vestuario con David Sánchez al igual que lo hicieron en Atlético Nacional y la Selección Colombia. Hinchas turcos se han mostrado felices por la noticia.
Manchester United, al borde de la eliminación en Champions al empatar con Galatasaray
Aunque el Manchester United alcanzó a estar por encima del marcador con dos goles, todo se fue a la borda por el empate del equipo turco en la Liga de Campeones.
Pelea entre hinchas del Bayern y del Galatasaray dejó cinco heridos
Cinco personas, de ellas cuatro alemanes de edades comprendidas entre los 24 y los 32 años, resultaron heridas en la cara, según la agencia de prensa turca IHA. Pasó previo al partido Bayern vs. Galatasaray.
Icardi protagonizó blooper en penal con el Galatasaray y las redes no lo perdonan
El argentino Icardi quería imitar la jugada de Messi con Suárez al cobrar un penal, pero el resultado no fue el esperado y le llovieron críticas.
Dávinson Sánchez no sigue con el Tottenham y jugará con el Galatasaray
El Galatasaray es el vigente campeón de la liga turca y disputará la fase de grupos de la Champions League. será la primera experiencia de Dávinson Sánchez en ese país.
¿Dávinson Sánchez abandonó la concentración de la Selección Colombia?
Al defensor Dávinson Sánchez se le vio saliendo del hotel donde está concentrado el equipo nacional, interactuar con algunos hinchas y luego subirse a un vehículo.