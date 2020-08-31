En vivo
Blu Radio  / Galatasaray

Galatasaray

  Yáser Asprilla, nuevo jugador del Galatasaray de Turquía
    Yáser Asprilla, nuevo jugador del Galatasaray de Turquía
    X: @GalatasaraySK
    Deportes

    Yaser Asprilla debuta con el Galatasaray en medio de la acción de la Champions League

    Asprilla compartirá equipo con el también colombiano Davinson Sánchez, sumando así presencia cafetera en el plantel del Galatasaray.

  Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce en el 2025
    Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce en el 2025
    Foto: AFP
    Fútbol

    Jhon Durán marca el agónico empate del Fenerbahçe contra el Galatasaray

    El colombiano no fue titular en el partido, pero respondió en la cancha en los minutos de adición de uno de los clásicos de Turquía.

  José Mourinho_AFP.jpg
    José Mourinho le agarró la nariz a técnico rival
    Foto: AFP / X @Football__Tweet
    Fútbol

    Insólito video de Mourinho cuando le cogió la nariz a técnico del Galatasaray

    El video pronto se hizo viral y varios usuarios en redes sociales se preguntaron por qué Mourinho tuvo esa reacción.

  equipo abandonó partido por penalti que _no existió__X.jpg
    Equipo abandonó partido
    Foto: @Cr7stianismo_
    Fútbol

    Insólito: todo un equipo abandonó partido por penalti que "no existió": hay video

    La polémica se dio cuando el árbitro central pitó una falta, concedió el penalti y el equipo Adana alegó que era una simulación del jugador. Después, todos se fueron.

  Carlos Cuesta en Galatasaray, Atlético Nacional y dólares.jpg
    Lo que recibirá Atlético Nacional por el traspaso de Carlos Cuesta //
    Fotos: @GalatasaraySK, AFP y Atlético Nacional
    Fútbol

    Esto recibirá Atlético Nacional por el fichaje de Carlos Cuesta en Turquía

    Cuesta compartirá vestuario con David Sánchez al igual que lo hicieron en Atlético Nacional y la Selección Colombia. Hinchas turcos se han mostrado felices por la noticia.

  Emocionante empate entre Manchester United y Galatasaray
    Emocionante empate entre Manchester United y Galatasaray
    Foto: AFP
    Fútbol

    Manchester United, al borde de la eliminación en Champions al empatar con Galatasaray

    Aunque el Manchester United alcanzó a estar por encima del marcador con dos goles, todo se fue a la borda por el empate del equipo turco en la Liga de Campeones.

  Hinchas del Galatasaray
    Hinchas del Galatasaray
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Pelea entre hinchas del Bayern y del Galatasaray dejó cinco heridos

    Cinco personas, de ellas cuatro alemanes de edades comprendidas entre los 24 y los 32 años, resultaron heridas en la cara, según la agencia de prensa turca IHA. Pasó previo al partido Bayern vs. Galatasaray.

  Icardi protagonizó blooper en penal con el Galatasaray y las redes no lo perdonan
    Icardi protagonizó blooper en penal con el Galatasaray y las redes no lo perdonan
    Foto: captura @SC_ESPN
    Fútbol

    Icardi protagonizó blooper en penal con el Galatasaray y las redes no lo perdonan

    El argentino Icardi quería imitar la jugada de Messi con Suárez al cobrar un penal, pero el resultado no fue el esperado y le llovieron críticas.

  318273_Blu Radio // Davinson Sánchez // Foto: AFP
    Blu Radio // Davinson Sánchez // Foto: AFP
    Fútbol

    Dávinson Sánchez no sigue con el Tottenham y jugará con el Galatasaray

    El Galatasaray es el vigente campeón de la liga turca y disputará la fase de grupos de la Champions League. será la primera experiencia de Dávinson Sánchez en ese país.

  Davinson Sanchez AFP.jpg
    Dávinson Sánchez
    Foto: AFP
    Eliminatorias

    ¿Dávinson Sánchez abandonó la concentración de la Selección Colombia?

    Al defensor Dávinson Sánchez se le vio saliendo del hotel donde está concentrado el equipo nacional, interactuar con algunos hinchas y luego subirse a un vehículo.

