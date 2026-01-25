Yaser Asprilla debuta con el Galatasaray en medio de la acción de la Champions League

Yaser Asprilla, delantero de la selección Colombia, de 22 años y proveniente del Bajo Baudó, es oficialmente nuevo jugador del Galatasaray. El futbolista colombiano fue recibido anoche por la hinchada del club, en lo que marca el inicio de su nueva etapa en el fútbol turco.

El equipo turco disputará, el próximo miércoles, la octava jornada de la UEFA Champions League frente al Manchester City. En la tabla de posiciones, el conjunto inglés se ubica en la casilla once, mientras que el Galatasaray ocupa el puesto diecisiete.

💊 Yeni transferimiz Yáser Asprilla, sponsorumuz @AcibademSaglik Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/ifmUns9Srg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 25, 2026

En las últimas fechas de la Champions League, el Galatasaray empató frente al Atlético de Madrid y cayó ante el AS Monaco y el Union Saint-Gilloise, resultados que han marcado su recorrido reciente en el torneo.



Asprilla compartirá equipo con el también colombiano Davinson Sánchez, sumando así presencia cafetera en el plantel del Galatasaray en esta fase decisiva de la competencia europea.