Jhon Durán marca el agónico empate del Fenerbahçe contra el Galatasaray

Jhon Jáder Durán volvió a celebrar con el Fenerbahçe tras su polémica expulsión en la Europa League, en medio de los cuestionamientos sobre su adaptación en el equipo turco y lo que sería su relación con sus compañeros.

Cuando parecía que todo iba a terminar en una dolorosa derrota, apareció el colombiano para anotar el agónico empate tras un certero cabezazo dentro del área del Galatasaray.

Todo sucedió en la última jugada del partido, en el primer minuto de adición de este vibrante partido tras un centro de un compañero. El número 10 se desmarcó en el área pequeña y de cabeza anotó el 1-1 final.

GOL | Fenerbahçe 1-1 Galatasaray, 90+5' Duran pic.twitter.com/UcGBdYBYbH — ANLIK GOLLER (@anlikgollerteve) December 1, 2025

Por su puesto, este gol generó la euforia de todos los hinchas del Fenerbahçe y el atacante de la Selección Colombia no dudó en acercarse a la tribuna y festejar ese importante empate, que también significa mantener el invicto en la liga de Turquía.