Fútbol

Jhon Durán marca el agónico empate del Fenerbahçe contra el Galatasaray

El colombiano no fue titular en el partido, pero respondió en la cancha en los minutos de adición de uno de los clásicos de Turquía.

