Vuelve y juega: expulsan a Durán por golpear a un rival durante Europa League

El momento de Durán en la escena internacional no es el mejor y prueba de ello son las diversas críticas que recibe, tanto de los hinchas y medios como de sus compañeros, pero, ahora, otro problema se le sumó tras ser protagonista este 27 de noviembre en la UEFA Europa League, pero de manera negativa al quedar expulsado.

Fue finalizando el partido, exactamente sobre el 90+2, cuando Durán tuvo un choque con uno de los jugadores del Ferencvaros y terminó metiéndole un cabezazo frente al árbitro. “Una acción infantil”, indicaron los medios locales sobre la actitud del colombiano, en especial porque solo estuvo en cancha 40 minutos y no aprovechó el tiempo que le dio el entrenador.

“Lo siento, pero John Duran no está jugando como esperábamos. ¿Juega así porque no está en el once inicial?”; “A Durán le sacaron la tarjeta roja injustamente; el árbitro fue completamente ridículo”; “No tenemos un delantero, un extremo izquierdo ni un lateral izquierdo claros”, dijeron algunos hinchas sobre el rendimiento del colombiano, asegurando que “su rendimiento no ha sido lo esperado”.

¡EL COLOMBIANO DURÁN METIÓ UN CABEZAZO Y SE FUE EXPULSADO ANTE FERENCVAROS!



Estos son los números de Durán en Turquía

El delantero colombiano no ha tenido una buena temporada desde su llegada al fútbol turno a mediados del 2025. Si bien ha anotado 2 goles y ha asistido en otras 2 ocasiones en 10 partidos disputados hasta las fechas, los hinchas no han estado satisfechos con lo que han visto de él en el terreno de juego.



Cabe recordar que las críticas en contra del colombiano vienen desde más atrás, incluso, salió con problemas del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en donde tuvo que salir a buscar equipo, además de los rumores sobre su relación con sus compañeros de Selección Colombia que, supuestamente, no han sido los mejores desde hace meses.

Aún quedan varios meses para el Mundial, pero si la situación del colombiano no mejora, no parece tener sitio en los planes de Lorenzo.