En Turquía estarían aburridos con Durán por esta razón: "No tiene química"

Tras salir del radar de la Selección Colombia, Jhon Jáder Durán ha trabajado para retomar al máximo su nivel en Turquía bajo los colores del Fenerbahce; sin embargo, pasan las semanas y el cariño que en algún momento se creó en torno al colombiano, ha ido desapareciendo y las críticas de la prensa local no dejan de llegar.



“No tiene química con sus compañeros”

En el último partido del cuadro truco, Durán hizo parte de la victoria de su equipo de 5 a 2 frente a Rizespor, pero, según medios locales, el colombiano no estuvo a la altura de lo que necesitaba para este partido y el rendimiento suyo no fue el mejor.

"¿Cómo pudo Jhon Durán, que no hizo nada, mantenerse en el campo tantos minutos? Para empezar, no tiene química con sus compañeros. Además, falló un gol que podría haber sido perfecto", explicaron desde el diario ‘Sporx’ sobre la situación, asegurando que no hay cariño hacia el delantero colombiano por su forma de ser y no se logra comprender con sus colegas.

Según medios, el único que hace todo el por el equipo es Marco Asensio -ex Real Madrid- y la actitud de Durán deja qué desear tanto en lo deportivo como profesional desde su llegada al fútbol turco.

Jhon Durán debutó con gol con el Fenerbahce X: @Fenerbahce

Así le ha ido a Durán con el Fenerbahce

Pese al bombazo que fue su llegada al Al-Nassr, sus diferencias con sus compañeros y necesidad de tener competencia de alto nivel llevaron a su salida de Arabía para llegar hasta el fútbol turco como una segunda oportunidad.



Sin embargo, hasta ahora no ha sido lo mejor y a la fecha ha disputado 10 partidos con tan solo dos goles y dos asistencias, números que, según expertos y medios locales, no se encuentran ni cerca de lo que se espera de un delantero de alto costo como lo es él.