En la Selección Colombia no soportan a Durán: Javier Hernández Bonnet revela "molestias"

En la Selección Colombia no soportan a Durán: Javier Hernández Bonnet revela “molestias”

Jhon Jáder Durán estaría generando “resistencia” con sus compañeros de la Selección Colombia por su comportamiento.

Jhon Jáder Durán y James Rodríguez
Jhon Jáder Durán y James Rodríguez
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Jhon Jáder Durán, de nuevo, es centro de polémica tras las recientes declaraciones de su técnico en el Fenerbahce, Domenico Tedesco, quien mencionó que el colombiano asiste a los entrenamientos, pero participa “parcialmente”. Esto, pone en dudas su rendimiento y su continuidad con el club turco.

A esto se suma que no ha vuelto a ser convocado por la Selección Colombia desde aquel partido contra Perú por Eliminatorias Sudamericanas, cuando explotó un rumor sobre una supuesta pelea en los camerinos entre Durán y otros futbolistas.

Jhon Jáder Durán y Ja
Jhon Jáder Durán
Foto: AFP

Aunque en un principio la misma Federación Colombiana de Fútbol aseguró que todo estaba bien y se trataba de una información falsa, el antioqueño no fue llamado de nuevo por Néstor Lorenzo a ningún partido, ni siquiera los amistosos después de la clasificación al Mundial 2026.

Nadie “soporta a Jhon Durán en la Selección Colombia”

Parce ser que el problema va más allá. Según reveló Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo de Blu Radio, los mismos jugadores de la Tricolor no “soportarían” a Durán y por eso no es parte del equipo.

Jhon Jáder Durán
Jhon Jáder Durán
Foto: Instagram @jaderduran9

Bonnet contó que hay jugadores del grupo que “generar cierta resistencia” y, aunque la FCF y las directivas lo desmientan con comunicados, esa sería la realidad con el jugador del Fenerbahce.

Lo sé y mañana pueden sacar todos los comunicados que les den la gana (…) Pero en la Selección no soportan a Jhon Jáder Durán, los compañeros no soportan a Jhon Jáder Durán, genera resistencia”, precisó Bonnet.

¿Sebastián Villa regresaría con la Selección Colombia?

El debate sobre el comportamiento de Durán y su participación con la Selección empezó por la situación actual de otro jugador colombiano. Se trata de Sebastián Villa, quien fue absuelto por la justicia argentina por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal" tras una batalla en los juzgados que empezó en 2021.

Sebastian Villa Foto aFP.jpeg
Sebastián Villa
Foto: AFP

Publicidad

Cabe recordar que su entonces pareja, Rocío Tamara Doldán, lo denunció y declaró que "él siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad" de su relación y por cómo habían "tenido relaciones sexuales anteriormente".

Luego de todo este proceso y la absolución, Villa estaría “en condiciones” de jugar con la Selección porque sus problemas judiciales en Argentina están resueltos, según expertos consultados por Blog Deportivo.

