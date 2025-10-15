Palabras del presidente del Fenerbahce preocupan en torno a Jhon Jáder Durán

El pasado 28 de agosto, Jhon Jáder Durán salió lesionado en el duelo entre Fenerbahce y Bénfica por la fase previa de la UEFA Champions League, que obligó al club y el delantero a tomarse un respiro para avanzar en un proceso de recuperación óptimo.

Pero el presidente del club turco, Sadettin Saran, habló sobre la situación del colombiano y sus últimas palabras causaron preocupación entre los hinchas en torno al estado en el cual se encuentra el futbolista, si realmente es algo grave o no.

“Jhon Duran estuvo realmente herido. Me reuní con su médico en España y vi su resonancia magnética yo mismo. Durán ha empezado a correr con el equipo y volverá en unas semanas. Hemos contratado a un psicólogo para los jugadores. Creo que mejorará. Estamos haciendo esto para fortalecer el espíritu de equipo", fueron las palabras del presidente del cuadro turco, además, según medios locales, el regreso del delantero aún es incierto.

Jhon Durán, nuevo jugador del Fenerbahçe Foto: X; @Fenerbahce

El proceso de recuperación de Durán ha sido lento y complejo, pues esto también afectó su participación en la Selección Colombia, según dijo Néstor Lorenzo cuando le preguntaron la última vez sobre el delantero del Fenerbahce que no ha estado en el equipo desde hace meses.



Por otro lado, según medios locales, el club turco espera tomarse el tiempo necesario en el caso de Durán, pues consideran que volverlo a tener al 100 % podría ser beneficioso para todo el equipo y podría potenciar los objetivos de la institución, algo que también sería bueno para el propio delantero para recuperar confianza y volver a la Selección Colombia.

Hasta ahora, Durán solo ha disputado cuatro partidos con la camiseta del club turco en la cual ha anotado un gol. Números malos para un delantero de su talla y a la espera de que retome nivel cuando se solucione su lesión para volver a tener al futbolista que encantó a miles en el Aston Villa.

