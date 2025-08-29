Este detalle habría dejado por fuera a Durán de la convocatoria de la Selección Colombia

Se espera que, en horas de la tarde de este viernes, 29 de agosto, finalmente, se conozca la lista de convocados por Néstor Lorenzo para Eliminatorias Sudamericanas. Pero no solo habría sorpresas de nuevas caras en la Selección Colombia, sino que dos nombres no harían parte de esta lista.

De acuerdo con Ricardo Orrego, periodista deportivo de Blu Radio y Gol Caracol, el nombre más sorpresivo que no estará en la lista será el de Jhon Jáder Durán, quien pese haber sumado minutos en el fútbol turco, no fue incluido por Néstor Lorenzo en esta doble fecha FIFA. El otro sería el de Dayro Moreno, pese a su gran momento con Once Caldas.

“Se prolongo el día de la convocatoria. Se esperaba viernes, sí, pero se había adelantado a jueves, pero no salió (…) Dos nombres que no estarán, la base es la misma, pero no estará Jhon Jáder Durán”, contó.

Si bien se habla de una supuesta molestia del delantero tras una fuerte caída que tuvo en Champions League, no hay reporte médico por parte del club turco al cual pertenece para confirmar si es así o no.

Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce Foto: AFP

¿Por qué Durán quedaría por fuera de la convocatoria?

Habría cierta molestia con el delantero por su actitud reciente, tanto dentro como por fuera de la cancha. De hecho, tomó fuerza el supuesto rumor de una llamada que recibió por parte de David Ospina y James Rodríguez para que “le bajara a los humos”, detalle que habría influido en su no convocatoria.

Cabe recordar que en la última fecha FIFA, el delantero protagonizó una fuerte polémica de una supuesta pelea con Néstor Lorenzo en donde habría agredido al timonel argentino por haberlo cambiado, que, si bien todos los del equipo lo desmintieron, salió de la convocatoria al día siguiente.

De igual manera, habrá que esperar la convocatoria para confirmar si estará o no el delantero en esta doble fecha.