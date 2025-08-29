Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de militares
Harold Aroca
Tensión EEUU-Venezuela
Accidente Daniel Palacios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / Este detalle habría dejado por fuera a Durán de la convocatoria de la Selección Colombia

Este detalle habría dejado por fuera a Durán de la convocatoria de la Selección Colombia

Pese que no ha salido la lista oficial de la convocatoria para las últimas dos fechas de las Eliminatorias, el delantero habría quedado fuera del llamado de Néstor Lorenzo.

Durán estaría fuera de la convocatoria.jpg
Durán estaría fuera de la convocatoria //
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 29, 2025 07:58 a. m.

Se espera que, en horas de la tarde de este viernes, 29 de agosto, finalmente, se conozca la lista de convocados por Néstor Lorenzo para Eliminatorias Sudamericanas. Pero no solo habría sorpresas de nuevas caras en la Selección Colombia, sino que dos nombres no harían parte de esta lista.

De acuerdo con Ricardo Orrego, periodista deportivo de Blu Radio y Gol Caracol, el nombre más sorpresivo que no estará en la lista será el de Jhon Jáder Durán, quien pese haber sumado minutos en el fútbol turco, no fue incluido por Néstor Lorenzo en esta doble fecha FIFA. El otro sería el de Dayro Moreno, pese a su gran momento con Once Caldas.

“Se prolongo el día de la convocatoria. Se esperaba viernes, sí, pero se había adelantado a jueves, pero no salió (…) Dos nombres que no estarán, la base es la misma, pero no estará Jhon Jáder Durán”, contó.

Si bien se habla de una supuesta molestia del delantero tras una fuerte caída que tuvo en Champions League, no hay reporte médico por parte del club turco al cual pertenece para confirmar si es así o no.

Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce
Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce
Foto: AFP

¿Por qué Durán quedaría por fuera de la convocatoria?

Habría cierta molestia con el delantero por su actitud reciente, tanto dentro como por fuera de la cancha. De hecho, tomó fuerza el supuesto rumor de una llamada que recibió por parte de David Ospina y James Rodríguez para que “le bajara a los humos”, detalle que habría influido en su no convocatoria.

Cabe recordar que en la última fecha FIFA, el delantero protagonizó una fuerte polémica de una supuesta pelea con Néstor Lorenzo en donde habría agredido al timonel argentino por haberlo cambiado, que, si bien todos los del equipo lo desmintieron, salió de la convocatoria al día siguiente.

Publicidad

De igual manera, habrá que esperar la convocatoria para confirmar si estará o no el delantero en esta doble fecha.

James Rodríguez y Jhon Durán se lamentan por resultado con la Selección Colombia
James Rodríguez y Jhon Durán se lamentan por resultado con la Selección Colombia
Foto: AFP

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jhon Jáder Durán

Selección Colombia