Esta sería la sorpresa de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia

Llegan las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, y, por supuesto, la Selección Colombia buscará sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, por eso, Néstor Lorenzo se prepara para dar a conocer la lista de convocados para duelos frente a Bolivia y Venezuela.

Pero habría una “sorpresa” en esta convocatoria y sería un futbolista que en las últimas semanas se ganó la titularidad de su equipo y que, incluso, llegó a sonar para unirse a Atlético Nacional en reemplazo a la inminente salida de Marino Hinestroza.

Se trata de Kevin Serna, de Fluminense, que tras la salida de Jhon Arias se volvió en un pilar del conjunto carioca y en la liga local ha sido clave en algunos partidos que ha disputado el equipo en este segundo semestre de 2025.

En su momento, el volante declaró que este era su mayor sueño y al fin llegaría la oportunidad de ser parte de la lista de Néstor Lorenzo, esto para apoyar al equipo en el cierre de estas Eliminatorias Sudamericanas. Antes fue rumor que estuvo en el radar de la selección de Perú, pero que habría rechazado esperando esta oportunidad.

Kevin Serna con el Fluminense X: @FluminenseFC

Los números de Kevin Serna en Fluminense

Llegó en julio de 2024 gracias a su gran nivel en Alianza Lima de Perú. Serna se sumó al cuadro carioca y por varios meses espero su oportunidad debido al gran momento de su compañero y compatriota Jhon Arias.

Fue tras su salida que comenzó a sumar minutos y el propio Thiago Silva, capitán del equipo, declaró que debía ser titular cuando el colombiano negociaba con Atlético Nacional buscando la oportunidad con la Selección Colombia.

Pero rápidamente lo logró y ya se hizo con un sitio en ‘Flu’. A lo largo de su etapa en Río ha sumado 65 partidos y ha anotado 11 goles con 7 asistencias en su historial.

Kevin Serna celebra gol con el Fluminense Foto: Blu Radio

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia?

Se espera que en horas de la tarde de este viernes, 29 de agosto, la FCF entregue la lista de convocados de la Selección Colombia y que los jugadores lleguen desde el lunes, 1 de septiembre, a Barranquilla para preparar el duelo frente a Bolivia el jueves 4.