Kevin Serna por gol con el Fluminense: "Aquí no regalan nada"

El colombiano Kevin Serna tiene felices a los hinchas del Fluminense, pues el gol que anotó contra Cuiabá mantiene la ilusión de permanecer en la primera categoría a falta de un partido en la liga brasileña.

El volante señaló que era un partido importante para ellos, pues eran locales y el marcador no se habría, pese a que hubo penal a favor del Flu y, lastimosamente, lo erró el colombiano Jhon Arias.

"Ese gol nos ayuda un poco a aliviar las cargas con las que veníamos. Todavía no hemos cumplido el objetivo de quedarnos en primera, pero se celebró con mesura. Vamos con calma", dijo Serna en Blog Deportivo.

Con esta victoria, el Fluminense llegó a 43 puntos en 37 partidos y está en la posición 15. Una victoria o un empate le asegurará la permanencia en el último compromiso contra el Palmeiras que es segundo con 73 unidades.



La celebración del colombiano

Al anotar el gol de la victoria, Serna no pudo evitar festejar con sus compañeros y quitarse la camiseta de la alegría que tenía, pues así se acabó la presión y tensión que había en el estadio Maracaná.

"De euforia me quité la camiseta, eso fue una cosa de locos. Pensaba, ahora falta que sea fuera de lugar y me saqué la camiseta y todo... decía que por favor todo saliera bien, porque ya me iban a sacar la amarilla. Es un sentimiento que a uno lo lleva de felicidad, darle esa alegría a la afición y a la familia. Son muchas emociones encontradas", añadió.

O gol de Kevin Serna que garantiu a última vitória do ano no Maraca! 🇭🇺 pic.twitter.com/43SWiF4pU6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 6, 2024

¿Qué opina del descenso en Brasil?

En el fútbol de ese país, cuatro equipos descienden y la misma cantidad sube a primera al finalizar el año; muy diferente a lo establecido en Colombia. Por eso, señaló que esta forma hace que la liga sea más competitiva y los equipos se refuercen de la mejor manera desde el principio de año. De hecho, señaló que en Brasil "no se regala nada" y por eso en cada partido toca esforzarse.

"Eso implica que los clubes se armen cada año bien, no especulen nada. Aquí no te regalan nada. Se le da más importancia a la competitividad. Ahí no hay tiempo para mirar atrás; es el nivel del fútbol brasilero", agregó.

El partido clave para el Fluminense de Kevin Serna, Jhon arias y Gabriel Fuentes será este domingo, 8 de diciembre, desde las 2:00 de la tarde contra Palmeiras.