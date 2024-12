La solicitud de Millonarios que afectaría todos los partidos de los cuadrangulares de liga

En la tarde de este viernes, 6 de diciembre, Millonarios presentó ante la Dimayor una solicitud para cambiar los horarios de la sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II, pues ahí se definirá los finalistas del segundo semestre.

Blog Deportivo conoció que esta petición ya está siendo analizada por el ente del fútbol colombiano y en las próximas horas se conocerá la respuesta.



¿Qué pide Millonarios a Dimayor?

El embajador pidió que se cambien los horarios de los partidos de ambos grupos, que haya un intercambio entre estos. Es decir, que el Grupo A juegue en el horario del B y viceversa.

Vale recordar que, por el momento, el horario oficial es este domingo, 8 de diciembre: el B es a las 4:30 de la tarde y el del A a las 7:00 de la noche.



¿Cuáles son los argumentos de Millonarios?

El conjunto azul argumenta que si Santa Fe no juega a primera hora, podrá conocer el resultado del Deportes Tolima, el cual podría definir si clasifica o no a la Copa Libertadores 2025 por la tabla de reclasificación. Por eso, en un ítem de juego limpio, piden que el Grupo A juegue a las 4:30 de la tarde y así un resultado no condicione al cardenal.