Expertos dicen que no estaba inhabilitado: Héctor Rangel tras ser elegido como alcalde de Apartadó

Este lunes se reanuda el escrutinio en una unidad militar de las elecciones atípicas a la alcaldía del municipio de Apartadó , Antioquia, donde fue elegido Héctor Rangel Palacios. El hombre, que hace apenas tres meses debió salir por doble militancia de la alcaldía, volvió a ganar en las urnas.

Pese al lío jurídico que se presentó en este caso, Héctor Rangel fue elegido y el proceso de escrutinio avanza en el batallón de la Décimo Séptima división del Ejército Nacional en Urabá.

Ante esto, serán las Comisiones Escrutadoras quienes den su fallo al respecto, pero, al parecer, todo dependerá de decisiones judiciales o administrativas.

Rangel habló en Mañanas Blu sobre su elección y afirmó que se inscribió porque a Eliecer Arteaga, miembro de su partido, le anularon su aspiración.

"A mi me inscriben a través de una orden judicial de un juez de la Republica, quien autoriza que la Registraduría me inscriba, tras la anulación de la candidatura de Eliecer Arteaga. Mi elección como alcalde la anulan y, lo que dicen los abogados y expertos en el tema es que el efecto de la sentencia no me inhabilitaba para aspirar en este periodo nuevamente, por ello, presentamos nuestro nombre", indicó Rangel.

Sobre las elecciones

Actualmente, de las 289 mesas habilitadas para votar se ha hecho el escrutinio a 93 de ellas es decir, un 32.18%, por lo que restan 196, que significa el 67.82%, por lo que eso ha generado preocupación, especialmente de algunas campañas que piden claridad como la de Rangel.

Mientras avanza el escrutinio, se confirmó que Héctor Rangel Palacios Rodríguez , obtuvo el 47,78% de los votos, cerca de 20.000 votos contra los 17.062 de su perseguidor, Adolfo Romero, en este municipio del Urabá antioqueño, donde participaron 42.379 personas, que deberá ser ratificado en el día de hoy.

Escuche la entrevista aquí: