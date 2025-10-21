En vivo
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Filtran la que sería la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Filtran la que sería la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La nueva 'piel' de la Selección Colombia estaría saliendo ante de este importante torneo, además tendría detalles especiales que representan todo el país.

Selección Colombia
Selección Colombia tras goleada a México
Foto: X; @FCFSeleccionCol
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Empiezan los preparativos del Mundial 2026 para todas las selecciones clasificadas, desde el parte deportivo hasta la logística de cada uno de los equipos. Pero un evento especial que se da antes de la Copa del Mundo siempre ha sido la revelación de las camisetas oficiales que se usan por parte de cada delegación.

Por supuesto, esto también incluye a la Selección Colombia que se prepara para estrenar nueva ‘piel’ en este gran evento. Sin embargo, internet ha hecho lo suyo y se ha filtrado parte de la indumentaria oficial que tendrá la ‘tricolor’ en Estados Unidos, México y Canadá, países en los cuales se desarrollará la Copa del Mundo.

Esta sería la nueva camiseta de la Selección Colombia

Algunos consideran que las nuevas ‘casacas’ saldrán a la luz antes de que termine el 2025, pero, en internet y en especial en la página ‘Footy Headlines’, se filtró la que sería la nueva camiseta ’tricolor’ con el habitual amarrillo como principal, pero con detalles de alas de mariposas para hacer referencia a los escritos de Gabriel García Márquez, al igual que en los codos tendrá las habituales franjas rojas con detalles azules.

Filtran camiseta de la Selección Colombia.jpg
Filtran camiseta de la Selección Colombia //
Foto: Footy Headlines

Asimismo, se conoció cuál sería la chaqueta oficial del equipo que estará en este importante torneo. Un color negro, acompañado de líneas y franjas representativas a la bandera de Colombia.

"La chaqueta himno de Colombia 2026 combina un base azul marino oscuro con los tres colores nacionales de Colombia: rojo, amarillo y azul", detallaron.

Nueva chaqueta de la Selección Colombia
Nueva chaqueta de la Selección Colombia //
Foto: Footy Headlines

Este será el próximo partido de la selección

El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo volverá a tener acción el sábado, 15 de noviembre, frente a Nueva Zelanda. Esto parte de fecha FIFA, por lo cual un resultado favorable sumará en el puntaje del ranking que definirá los bombos en el sorteo oficial del Mundial, el cual se llevará a cabo el 13 de diciembre.

