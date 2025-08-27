Tremendo codazo le metió Durán a Richard Ríos en Champions League, ¿se pelearon?

Durante el duelo por la fase previa de la UEFA Champions League entre Benfica (Portugal) y Fenerbahçe (Turquía) se dio un momento de tensión entre dos futbolistas colombianos tras un fuerte choque en medio de que disputan la pelota en un saque largo, que dejó a uno en el piso.

Los protagonistas fueron Richard Ríos y Jhon Jáder Durán, del Benfica y Fenerbahçe, respectivamente, quienes son compañeros en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Pero el futbolista del cuadro turco le pegó un codazo a su compatriota, quien por la fuerza tuvo que ser atendido por el cuerpo médico en la cancha.

Fue el árbitro el que llegó al punto y estuvo pendiente de todo, mientras espero que el colombiano estuviera bien para ayudarlo a poner de pie para que volviera a meterse en el juego de Champions League.



¿Se pelearon?

No. Solamente fue una acción natural en la cancha, de la cual no midió la fuerza el delantero del cuadro turco, quien, incluso, estuvo pendiente hasta que Ríos se puso de pie nuevamente para ver cómo estaba tras este choque.

Si bien en el video se notó cierta molestia de Ríos, en especial porque le alcanzó a romper parte del labio y estaba sangrando, aceptó sin problema la disculpa de su compañero de la Selección Colombia, a quien verá la próxima semana nuevamente cuando reúnan en la concentración de la ‘tricolor’ en Barranquilla.



¿Cuándo regresa la Selección Colombia?

Desde el 1 de septiembre se espera que empiecen a llegar los convocados de Néstor Lorenzo a Barranquilla de cara a las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Venezuela, las cuales determinarán si la ‘tricolor’ estará o no en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará en 2026.