Jhon Durán celebró su primer gol con Fenerbahce en Champions: aquí el video

La anotación del colombiano fue clave para poder igualar la serie en la fase eliminatoria y, posteriormente, avanzar a la siguiente fase de la competencia europea.

Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce
Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: agosto 12, 2025 02:41 p. m.

El colombiano Jhon Durán celebró este martes, 12 de agosto, su primer gol con el Fenerbahce en la Champions League. Esto, en el partido contra el Feyenoord por la tercera ronda clasificatoria de la competencia europea.

La anotación del exdelantero del Al-Nassr llegó en el minuto 45+2, antes de terminar el primer tiempo, y así igualar el marcador global parcialmente.

Vale recordar que el atacante de 21 años ya había celebrado con el equipo turco en un partido amistoso de pretemporada y que fue su debut bajo la dirección del portugués José Mourinho. Sucedió el 23 de julio con doblete ante el Al Ittihad FC.

Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce en el 2025
Jhon Jáder Durán celebra gol con el Fenerbahce en el 2025
Foto: AFP

