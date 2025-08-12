Jhon Durán celebró su primer gol con Fenerbahce en Champions: aquí el video

El colombiano Jhon Durán celebró este martes, 12 de agosto, su primer gol con el Fenerbahce en la Champions League. Esto, en el partido contra el Feyenoord por la tercera ronda clasificatoria de la competencia europea.

La anotación del exdelantero del Al-Nassr llegó en el minuto 45+2, antes de terminar el primer tiempo, y así igualar el marcador global parcialmente.

Vale recordar que el atacante de 21 años ya había celebrado con el equipo turco en un partido amistoso de pretemporada y que fue su debut bajo la dirección del portugués José Mourinho. Sucedió el 23 de julio con doblete ante el Al Ittihad FC.