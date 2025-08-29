Convocatoria de Selección Colombia para Eliminatorias: Dayro Moreno, la gran sorpresa

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, junto con el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, informa la lista de jugadores convocados para las fechas 17 y 18 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Selección concentrará en Barranquilla desde el próximo sábado 30 de agosto hasta el lunes 8 de septiembre, día en el que tomarán un vuelo directo a Maturín, Venezuela.

Todos los futbolistas citados se reunirán en Barranquilla a más tardar el martes 2 de septiembre para afrontar el compromiso frente a la Selección de Bolivia,

A continuación, el listado de los 26 jugadores:

