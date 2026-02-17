En vivo
Más de 40 integrantes de 'Satanás' capturados en 3 años: así cayeron cabecillas y sicarios en Bogotá

Más de 40 integrantes de ‘Satanás’ capturados en 3 años: así cayeron cabecillas y sicarios en Bogotá

Cabecillas, sicarios y financiadores de la peligrosa banda Satanás han caído en tres años de operaciones de las autoridades en la capital del país.

Golpe a las extorsiones del Tren de Aragua y Los Satanás en Bogotá: nueve capturados
Golpe a las extorsiones del Tren de Aragua y Los Satanás en Bogotá: nueve capturados
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

