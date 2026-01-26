Así cayeron siete criminales de ‘Los Satanás’ en el sur de Bogotá: asesinaban a plena luz del día

Siete integrantes de la banda ‘Los Satanás’ fueron capturados en las últimas horas en Bogotá, señalados de estar detrás de una cadena de homicidios, extorsiones y ataques armados contra comerciantes y transportadores en las localidades de Kennedy y Bosa, en el sur de la capital.

De acuerdo con la Policía, estos criminales disparaban contra fachadas de negocios, cometían atentados sicariales y proferían amenazas directas contra las víctimas y sus familias. Como parte de su modus operandi, los delincuentes grababan videos dentro y fuera de los establecimientos atacados, los cuales eran enviados por aplicaciones de mensajería para atribuirse los hechos violentos y exigir pagos que alcanzaban decenas de millones de pesos.

Las capturas se lograron tras denuncias ciudadanas, entrevistas a víctimas y testigos, el apoyo de fuentes humanas y el análisis de registros audiovisuales. Con esta información, las autoridades adelantaron ocho diligencias de allanamiento en Kennedy y Bosa, donde incautaron cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, 37 cartuchos, más de 1.300 gramos de estupefacientes, diez teléfonos celulares, panfletos extorsivos y dos motocicletas usadas para cometer los ataques.

Entre los detenidos figura alias ‘Bill’, señalado de coordinar los atentados, el armamento y el transporte; alias ‘Yefry’, quien trabajaba en una recicladora afectada y suministraba información interna sobre las víctimas; y alias ‘Masacre’ y ‘Diablo’, a quienes se les atribuyen homicidios, lesiones y la intimidación mediante artefactos explosivos. Otros capturados, conocidos como ‘Ricardo’, ‘Dervis’ y ‘Carlos’, serían los encargados de grabar los videos intimidatorios que luego circulaban entre los integrantes de la banda.



La investigación también reveló que las motocicletas utilizadas en los atentados eran compradas en el sector de la avenida Primero de Mayo y luego revendidas para dificultar su rastreo. Con estas actividades, la organización obtenía rentas criminales cercanas a los 200 millones de pesos mensuales.

A ‘Los Satanás’ se les atribuyen al menos cuatro hechos violentos ocurridos entre diciembre de 2025 y enero de 2026, que dejaron dos personas muertas y cinco heridas, en ataques contra recicladoras, lavaderos, fruvers y establecimientos de comidas rápidas, todos relacionados con exigencias extorsivas.

Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por delitos como concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas y explosivos.