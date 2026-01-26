En vivo
Los capturados, todos ciudadanos extranjeros, intimidaban a comerciantes de Kennedy y Bosa con ataques armados, explosivos y videos amenazantes para exigir millonarias sumas de dinero en Bogotá.

Así cayeron siete criminales de ‘Los Satanás’ en el sur de Bogotá: asesinaban a plena luz del día
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

