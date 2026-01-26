En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abren inscripciones para suboficiales del Ejército: así es el proceso y los beneficios

Abren inscripciones para suboficiales del Ejército: así es el proceso y los beneficios

La convocatoria está dirigida a jóvenes bachilleres y estará abierta hasta marzo de 2026; incluye formación, bonificación mensual y vinculación laboral.

Abren inscripciones para suboficiales del Ejército: así es el proceso y los beneficios
Abren inscripciones para suboficiales del Ejército: así es el proceso y los beneficios
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad