Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con especial arraigo en el Valle del Cauca, donde cuenta con una larga tradición entre los apostadores. Su éxito se debe a un formato sencillo, sorteos diarios y a la facilidad con la que cualquier persona puede participar.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 26 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 26 de enero del 2026 es el (en miutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Ùltimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 25 enero 2026 7739 - 7 Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0 Chontico Día 23 enero 2026 0456 - 3 Chontico Día 22 enero 2026 6987 - 4 Chontico Día 21 enero 2026 6235 - 4 Chontico Día 20 enero 2026 8477 - 7 Chontico Día 19 enero 2026 5929 - 1 Chontico Día 18 enero 2026 5336 - 0 Chontico Día 17 enero 2026 1848 - 7

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias modalidades que se ajustan a distintos estilos de juego y niveles de riesgo, lo que aumenta el interés entre los apostadores:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: se gana acertando las tres cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): basta con acertar la última cifra del resultado.

Esta variedad de opciones amplía las probabilidades de acierto y hace que el juego resulte atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de las principales ventajas del Chontico Día es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento económica y al alcance de todo tipo de público, sin necesidad de realizar grandes desembolsos.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días.

De esta manera, los ganadores pueden realizar el cobro de sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, cerrando así el ciclo de participación en uno de los chances más tradicionales del país.