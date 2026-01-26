Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 26 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con especial arraigo en el Valle del Cauca, donde cuenta con una larga tradición entre los apostadores. Su éxito se debe a un formato sencillo, sorteos diarios y a la facilidad con la que cualquier persona puede participar.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 26 de enero del 2026 es el (en miutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Ùltimos sorteos de Chontico Día
El Chontico Día ofrece varias modalidades que se ajustan a distintos estilos de juego y niveles de riesgo, lo que aumenta el interés entre los apostadores:
Esta variedad de opciones amplía las probabilidades de acierto y hace que el juego resulte atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.
Una de las principales ventajas del Chontico Día es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento económica y al alcance de todo tipo de público, sin necesidad de realizar grandes desembolsos.
Para reclamar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, los ganadores pueden realizar el cobro de sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente, cerrando así el ciclo de participación en uno de los chances más tradicionales del país.