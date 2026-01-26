En vivo
Blu Radio  / Política  / María Fernanda Cabal renuncia al Centro Democrático

María Fernanda Cabal renuncia al Centro Democrático

Cabal y Lafaurie, en una carta, cuestionan irregularidades en la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del partido.

