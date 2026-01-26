María Fernanda Cabal renuncia al Centro Democrático

La senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, enviaron una carta al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en la que expresan su decisión de no continuar militando en el partido. Los dirigentes argumentan presuntas irregularidades en el proceso que llevó a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial de la colectividad.

El proceso que llevó a la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata a la presidencia del Centro Democrático ha generado dudas en José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, y en la senadora María Fernanda Cabal. Lafaurie le envió una carta al director del partido, Gabriel Vallejo, en la que menciona una serie de sucesos según los cuales, dice él, hubo irregularidades en el proceso de selección de candidato. Algunas de estas preocupaciones se dieron por la llegada de Miguel Uribe Londoño al proceso.



Carta de José Félix Lafaurie

Después de confirmar que Uribe Londoño había tenido tiempo para hablar con otros candidatos y no con su Partido, el martes 19 le expresé al expresidente Uribe mi interés de hablar con él. Me dio cita al día siguiente en su casa. Sin embargo, tras la decisión del tribunal de retirarle el auto de detención, la reunión tuvo lugar en Sabaneta al término de una misa de acción de gracias que se celebró en la tarde del miércoles 20. Fue una reunión larga y reflexiva sobre el momento político y sus implicaciones. Le reiteré mi absoluto convencimiento que el país era consciente y aceptaba su liderazgo, y que, en consecuencia, debía creer más en él y promover a uno de los suyos. Nunca creí en esa amplia coalición que lo que pretendía era nivelarse por lo bajo. Terminamos en que, sin Abelardo y sin Fajardo, una consulta el 8 de marzo con el viejo santismo y un par de honrosas excepciones era irrelevante. Me preguntó por Uribe Londoño y le respondí que era quizás la mejor cabeza de lista al Senado dice Lafaurie en la carta.

Cuestionamientos sobre Uribe Londoño

En el mismo sentido, en la misiva señala Lafaurie que Uribe Londoño habría tenido una ventaja financiera, y que al parecer la decisión de él de ser candidato presidencial no se habría tomado en consenso con toda la familia de Miguel Uribe Turbay, algo que sería de conocimiento del expresidente Álvaro Uribe y de Gabriel Vallejo.

“De todos fue conocido el manejo que Miguel Uribe Londoño y sus asesores le dieron al proceso de encuestas de ATLAS INTEL. Fue el propio director del CD quien constató cómo pretendieron comprar asesorías de esa compañía brasileña en contravía de las obligaciones contraídas con el partido en su condición de precandidato. Sin embargo, ese hecho, que ya era suficiente, no fue el detonante para el retiro del Uribe Londoño del proceso de selección del candidato del partido. Fue la información que el propio Abelardo le dio al expresidente Uribe sobre el interés expreso de Uribe Londoño de aceptar la vicepresidencia como fórmula de Abelardo, que le había sido ofrecida el 18 de agosto.

El comunicado del Partido y las declaraciones de Abelardo son suficientemente dicientes”, dice la carta de Lafaurie.



Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Blu Radio

¿Irregularidades en el proceso de encuesta del Centro Democrático?

Lafaurie señala que estas situaciones llevaron a algunos ajustes en el proceso de selección de candidato contratando a otras encuestadoras, algo que fue de público conocimiento en su momento. Sin embargo, la familia Lafaurie-Cabal considera que hubo otras irregularidades.

“A comienzos de diciembre y ya en marcha el proceso de encuestas, la entonces precandidata Paloma Valencia viaja a Medellín a proponerle al expresidente Uribe que permitiera modificar el proceso para que la precandidata con la segunda votación encabezara la lista a Senado, para lo cual, inclusive, me contacta para que acompañara esa propuesta, que el expresidente negó rotundamente.

Publicidad

Después de un ‘conveniente aplazamiento’, el lunes 15 de diciembre, a partir de un resultado general y agregado, el partido anuncia oficialmente que su candidata a la Presidencia de la República es la senadora Paloma Valencia.

Paloma Valencia Foto: AFP

Aún hoy las encuestadoras y la empresa auditora del proceso no entregan toda la información pertinente, que hemos solicitado en seis (6) Derechos de Petición y dos insistencias”, dice Lafaurie.



Mención a Lester Toledo

Además, dice que Lester Toledo habría asesorado a María Claudia Tarazona, Juan Carlos Pinzón y Miguel Uribe Londoño, y menciona un episodio que se habría dado con Toledo en España.

“El martes 16, después del sorpresivo anuncio oficial, recibo una llamada de un expatriado venezolano, Óscar Duarte, quien, a su vez, el domingo 14 había recibido una información de otros ilustres venezolanos exiliados en España que se reunieron el 12 de diciembre a celebrar el Nobel de Paz de María Corina a su regreso a Madrid en compañía de LESTER TOLEDO. En esa reunión surge el tema de la candidatura del CD y Toledo afirma, sin titubear siquiera, que eso está arreglado y la candidata es Paloma Valencia. Tengo apartes de la conversación que él nos trasmite, donde se constatan las afirmaciones de Toledo”, se lee en la carta.



Acusación de adulteración de resultados

Lafaurie señala que los resultados habrían sido adulterados: “Recibo una llamada de Francisco Sanclemente, quien, en compañía de otras personas, escucha la versión de Rafael Núñez, en la que los propios chilenos vinculados a la empresa encuestadora relatan una reunión con otros compatriotas el sábado 13, en la que ya se conocía la victoria por mucho de María Fernanda.

Publicidad

"Dos días después, después de un conveniente aplazamiento, el resultado fue diferente”, agrega Lafaurie.



Ruptura y propuesta de escisión

Por eso, Cabal y Lafaurie señalan su intención de abandonar el Centro Democrático y hacen una propuesta: “Apoyaremos a Paloma en su aspiración. No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio. Merecemos una salida DIGNA, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del Partido y las normas electorales vigentes del CNE. Esperamos que esa decisión se tome en la próxima convención del partido”, dijo Lafaurie.

Respuesta de Gabriel Vallejo

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, por medio de su cuenta de X, respondió en una primera medida a la carta de Lafaurie: “Mi respuesta inicial a la carta del doctor Lafaurie quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025”, dijo Vallejo, haciendo referencia a la auditoría de Kepler, en la que se señala que “no se detectan irregularidades en el proceso de la encuesta”.