Viaje de Francia Márquez a África habría costado más de $530 millones, según Cabal

La senadora María Fernanda Cabal dio a conocer los costos del viaje que realizó la vicepresidenta Francia Márquez a varios países de África entre el 7 y el 17 de diciembre de 2025, los cuales, según cifras oficiales, superarían los 530 millones de pesos en recursos públicos.

De acuerdo con la investigación publicada por la congresista en su cuenta de X, la vicepresidenta se desplazó a Togo, Ghana, Senegal y Benín acompañada por una comitiva de 12 funcionarios. Los viáticos de este grupo ascendieron a 27.982 dólares, equivalentes a más de $103 millones, según registros del Sistema de Gestión de Comisiones y Gastos de Viaje.

A estos gastos se suman los viáticos personales de Francia Márquez, que alcanzaron los 4.725 dólares, es decir, más de $17 millones, de acuerdo con la información oficial citada en el boletín.

El desplazamiento se realizó en un avión Boeing 737-700, matrícula FAC 1222, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana. Según una respuesta oficial del Comando General de las Fuerzas Militares, obtenida mediante derecho de petición, el costo del combustible del viaje de ida y regreso fue de 412 millones 206.696 pesos.



El mismo documento indica que el trayecto generó una huella de carbono de 224.302 kilogramos de CO₂, cifra que la senadora Cabal contrastó con el discurso ambiental promovido por el Gobierno Nacional. Además, la congresista cuestionó que los objetivos del viaje, relacionados con la revisión de acuerdos bilaterales, pudieron haberse realizado de manera virtual.