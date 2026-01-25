En vivo
Viaje de Francia Márquez a África habría costado más de $530 millones, según Cabal

Viaje de Francia Márquez a África habría costado más de $530 millones, según Cabal

Los gastos incluyen viáticos para una comitiva de 12 funcionarios, viáticos personales y más de $412 millones en combustible de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana.

