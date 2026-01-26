Revelan la causa de muerte de una pareja al interior de un carro en una universidad

Sigue la consternación en la comunidad de la Franciscan University, en el estado de Ohio, tras la muerte de Luke Reimer y Mary Mich, dos estudiantes de 20 años que fueron hallados sin vida dentro de un vehículo estacionado al interior del campus universitario.

De acuerdo con el reporte oficial, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados el lunes 19 de enero en el sector del Agnes Hall, luego de que las autoridades recibieran una solicitud para verificar su estado. Al llegar al lugar, agentes de la Policía de Steubenville confirmaron que ambos se encontraban inconscientes y, pese a la intervención de los equipos de emergencia, fueron declarados fallecidos en el sitio.

Las autoridades descartaron desde un inicio la presencia de signos de violencia o el consumo de sustancias ilícitas. Posteriormente, la Oficina del Forense del Condado de Jefferson determinó que la causa de la muerte fue una intoxicación por monóxido de carbono, originada por una falla técnica en el sistema de escape del automóvil.

Mary Mich y Luke Reimer. Foto: Redes sociales

Según los peritajes, un mal funcionamiento del motor habría permitido la acumulación de gases tóxicos dentro de la cabina del vehículo, lo que derivó en este hecho que fue catalogado como un accidente trágico. Tras lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía sobre la importancia de realizar revisiones mecánicas periódicas, con el fin de prevenir situaciones similares.



Luke Reimer, oriundo de Florida, y Mary Mich, proveniente de Pensilvania, mantenían una relación sentimental desde hacía más de un año y eran ampliamente reconocidos dentro del entorno universitario por su cercanía, carisma y compromiso académico. La noticia ha generado una fuerte reacción entre estudiantes y docentes, especialmente luego de que se difundieran mensajes y publicaciones en redes sociales donde la pareja compartía momentos personales y celebraciones recientes.

Mary Mich y Luke Reimer. Foto: Redes sociales

El rector de la universidad, el padre Dave Pivonka, expresó su solidaridad y calificó el hecho como un momento de profundo dolor para la comunidad. Como medida de acompañamiento, la institución anunció la suspensión temporal de algunas actividades académicas y la habilitación de servicios de apoyo psicológico para estudiantes y personal docente.

Asimismo, se han realizado jornadas de oración y homenajes virtuales en memoria de los jóvenes.