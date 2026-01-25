Encuentran sin vida a pareja de estudiantes en un carro dentro de campus universitario

Una comunidad universitaria atraviesa momentos de profundo dolor tras conocerse la muerte de dos jóvenes que fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo estacionado. El hecho, que ocurrió a comienzos de esta semana, ha sido catalogado por las autoridades como un trágico accidente y ha generado múltiples reacciones de solidaridad.

El caso se registró en la Franciscan University, ubicada en Ohio, donde unidades de la Policía de Steubenville acudieron hacia las 12:30 del mediodía del lunes 19 de enero al sector del St. Agnes Hall, luego de recibir una solicitud para verificar el estado de dos personas que permanecían dentro de un automóvil.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre y una mujer inconscientes en el interior del carro y ambos fueron declarados muertos en el sitio. Según los reportes oficiales, no se hallaron signos de violencia ni indicios de consumo de sustancias ilícitas.

Mary Mich y Luke Reimer. Foto: Redes sociales

¿Cuál es la causa de muerte de los jóvenes?

Posteriormente, la Oficina del Forense del Condado de Jefferson confirmó que las muertes se produjeron por intoxicación con monóxido de carbono, aparentemente causada por una falla en el sistema de escape del vehículo. El hecho fue clasificado como accidental.



Las víctimas fueron identificadas como Luke Reimer y Mary Mich, ambos de 20 años y estudiantes activos de la institución. De acuerdo con mensajes publicados en redes sociales, la pareja mantenía una relación sentimental desde hacía más de un año y era muy apreciada por sus compañeros y docentes.

El rector de la universidad, el padre Dave Pivonka, expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó que la comunidad académica se encuentra de luto. “Lloramos la partida de estos dos jóvenes y acompañamos a sus familias y amigos en este momento de dolor”, indicó en un comunicado.

Como medida de acompañamiento, la universidad suspendió temporalmente algunas actividades académicas y habilitó servicios de apoyo psicológico y espiritual. Asimismo, a través de sus plataformas digitales, rindió homenaje a los estudiantes e invitó a la comunidad a unirse en oración por su descanso eterno.

Publicidad

Las autoridades continúan adelantando las revisiones técnicas al vehículo para esclarecer por completo las causas del accidente y reiteraron el llamado a revisar periódicamente los sistemas de escape para prevenir situaciones similares.