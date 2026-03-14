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Blu Radio  / Nación  / ISA notificó formalmente a Jorge Carrillo finalización de su contrato por nulidad de nombramiento

ISA notificó formalmente a Jorge Carrillo finalización de su contrato por nulidad de nombramiento

La decisión fue adoptada por unanimidad por la junta directiva de la compañía tras el fallo del Consejo de Estado. La empresa deberá retomar el proceso de selección para escoger a su nuevo presidente.

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