ISA notificó formalmente a Jorge Carrillo finalización de su contrato por nulidad de nombramiento

La empresa Interconexión Eléctrica Sociedad Anónima - Empresa de Servicios Públicos (S.A. - E.S.P.) ISA informó que le notificó formalmente la finalización de su contrato a Jorge Andrés Carrillo Cardoso, el cual estaba suspendido desde el 27 de febrero, después de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró nulo su nombramiento.

“La Junta Directiva, en decisión adoptada el 14 de marzo de 2026 celebrada a través de voto por escrito, por unanimidad, instruyó a la administración para notificar al señor Jorge Andrés Carrillo la terminación unilateral de su contrato de trabajo a partir de la fecha de ejecutoria de la Sentencia proferida el pasado 26 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud de la cual se declaró la nulidad de su nombramiento como Presidente”, señaló ISA en un comunicado.

La decisión de anular la elección se debió a vicios de trámite que dejaban dudas sobre la transparencia del proceso de escogencia, porque se modificaron criterios de evaluación después de iniciado el proceso, por lo que ahora ISA deberá retomar la selección del presidente de la compañía.

Ahora, entre las preguntas está si Carrillo Cardoso tendrá la oportunidad de participar nuevamente en el proceso, en caso de que decida postularse, porque en la respuesta a la aclaración solicitada por la defensa, con respecto al proceso anterior, la Sección resalta: “sobre el particular, la sala advierte que tales solicitudes no pueden ser objeto de pronunciamiento en esta jurisdicción, por cuanto exceden el ámbito propio del medio de control de nulidad electoral”.

