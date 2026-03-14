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Blu Radio  / Nación  / MinMinas pedirá a Estados Unidos levantar sanciones para reactivar relaciones con PDVSA y Momómeros

MinMinas pedirá a Estados Unidos levantar sanciones para reactivar relaciones con PDVSA y Momómeros

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, entregó un balance de la reunión binacional entre Colombia y Venezuela que también incluyó el tema energético.

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