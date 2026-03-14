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Blu Radio  / Nación  / Nueva resolución permitirá transportar combustible al Vaupés tras dos meses de desabastecimiento

Nueva resolución permitirá transportar combustible al Vaupés tras dos meses de desabastecimiento

El Ministerio Público señaló que el servicio había sido interrumpido por malas condiciones en las vías y por la falta de una regulación adaptada a las condiciones del territorio.

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