Nueva resolución permitirá transportar combustible al Vaupés tras dos meses de desabastecimiento

La Procuraduría General de la Nación expidió la Resolución No. 01916 de 2025 para atender la crisis de desabastecimiento de combustible que se vive desde enero en el departamento del Vaupés. Con la medida se logró que la Aeronáutica Civil habilitara el transporte de combustible en aeronaves monomotor, una alternativa que permitiría garantizar el abastecimiento en comunidades y resguardos indígenas del territorio.

Por ahora iniciará operaciones y la ejecución de vuelos únicamente la empresa ARO S.A.S., bajo el cumplimiento de los estándares de seguridad. La Procuraduría señaló que esta medida se tomó en respuesta ante el riesgo de una afectación grave a derechos fundamentales, como la salud y la educación, y que esperan que otras empresas del sector regularicen su operación próximamente.

La intervención articulada de la Procuraduría se da justamente porque, desde los primeros días de enero, diferentes sectores económicos habían alertado sobre la situación crítica de desabastecimiento de combustibles en la región, especialmente en los departamentos de Guainía y Vaupés.

Esta situación ha sido crítica, especialmente porque las dos capitales hacen parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) a la red eléctrica de Colombia. Esto quiere decir que son altamente dependientes del diésel y la gasolina para el funcionamiento de plantas eléctricas, transporte fluvial, atención en salud, seguridad, abastecimiento de alimentos y el desarrollo general de la vida económica y social de las comunidades.