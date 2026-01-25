En vivo
Bogotá  / Encuentran sin vida a niño de 9 años que desapareció en Bogotá; estaba junto a su padre

Encuentran sin vida a niño de 9 años que desapareció en Bogotá; estaba junto a su padre

El padre del niño había estado internado por problemas psiquiátricos y, en varias ocasiones, habría amenazado a su expareja.

