Encuentran sin vida a niño de 9 años que desapareció en Bogotá; estaba junto a su padre

La madrugada del pasado jueves, una lamentable noticia golpeó a Bogotá, luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo sin vida de Adrián Mathías Pinzón Calvo, un niño de tan solo 9 años que había sido reportado como desaparecido el 17 de enero en Ciudad Bolívar. Junto al menor también fue encontrado el cuerpo de su padre, Marco Antonio Pinzón, en inmediaciones de la iglesia Los Laches, en el centro de la capital colombiana.

El caso, que mantenía en vilo y con preocupación a familiares y allegados, dio un giro devastador cuando las labores forenses confirmaron la identidad de ambos cuerpos.



Hallazgo de Adrián Mathías en Bogotá: claves del caso

Según la información revelada por las autoridades, el hallazgo se produjo en la madrugada del 22 de enero, tras varios días de búsqueda. Adrián Mathías había salido con su padre luego de un permiso concedido por su tía materna, quien tenía la custodia legal del niño.

Desde ese momento, se perdió todo rastro de ambos. Los teléfonos celulares fueron apagados y no se registró ninguna comunicación con la familia, situación que encendió las alertas y llevó a interponer la denuncia por desaparición ante las autoridades competentes.

Hipótesis del crimen: homicidio y suicidio

Las primeras hipótesis que manejan los investigadores indican que el padre de Adrián habría asesinado al niño con un disparo en la cabeza y posteriormente se habría quitado la vida con la misma arma, disparándose en el pecho. Esta versión continúa bajo investigación, mientras avanzan los análisis judiciales y forenses.

Los antecedentes del caso apuntan a un contexto familiar complejo. De acuerdo con familiares maternos del menor, el hombre atravesaba una profunda crisis emocional tras una ruptura sentimental. Incluso, había estado internado por problemas psiquiátricos y, en varias ocasiones, habría amenazado a su expareja con causarle daño al niño.

Se conoció que la madre de Adrián Mathías reside en Estados Unidos y que, tras la separación, Marco Antonio regresó a Colombia con su hijo en octubre de 2025. Desde entonces, su situación emocional se habría deteriorado de manera progresiva.

Los familiares aseguran que existían advertencias previas sobre el riesgo que corría el menor, lo que hoy abre serios interrogantes sobre la protección efectiva de los niños en contextos de conflicto familiar y salud mental.