Paz  / Más de 500 familias afectadas por confinamiento en Chocó: enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo

Más de 500 familias afectadas por confinamiento en Chocó: enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo

Al menos ocho comunidades del departamento del Chocó se encuentran en situación de confinamiento debido a los enfrentamientos y la presencia de grupos armados ilegales en el territorio.

