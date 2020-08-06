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Capturan a cinco expendedores de droga
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Cinco expendedores usaban canchas para vender droga en Ciudad Bolívar: la escondían en árboles

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Masacre en El Águila, Valle del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas
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Contraloría de Bogotá
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Contraloría abrirá control fiscal a recursos invertidos en infraestructura de Ciudad Bolívar

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